Claudia Stohmann Revilla es representante para Bolivia de la Organización Mundial de Protocolo

Hoy, los eventos no han quedado de lado, sea como coordinadora o impartiendo conocimientos en diferentes áreas, pero, me concentro en escribir y dictar clases bajo mi enfoque, a través de las “habilidades blandas”, como eje transversal de mi formación social, profesional y corporativa , ya que se basa en los valores y principios que fui profundizando desde que me convertí al cristianismo hace más de 20 años atrás.

Soy directora de mi academia Tabebuia Essentials, pertenezco a la Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores, como un espacio que valora mis conocimientos; soy escritora de la revista Protocol Today, que se desarrolla desde Países Bajos y he sido contactada por el International Centre for Protocol and Diplomacy, de Londres. Por supuesto, me siento comprometida con la Organización Mundial de Protocolo (OMP) como representante para Bolivia.