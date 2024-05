Colección Otoño Invierno Entretelas by Keny Gutiérrez

Ropas que han invadido los escaparates de las marcas de moda, y que se muestran como una apuesta acertada en esta producción Madre e hija de la Colección Otoño Invierno de Entretelas by Keny Gutiérrez.

Amante de las tendencias de la moda, Camila estuvo entre las Magníficas de Pablo Manzoni y se desenvuelve en las redes sociales como creadora de contenidos, es imagen de Mam de Marcelo González. Genéticamente bendecidas y acostumbradas a las sesiones de fotos de moda, no es una sorpresa que Fernanda y Camila estén tan unidas, inclusive, compartiendo ropas, zapatos y accesorios. Tienen mucha conexión. Es algo que se deja ver en esta edición previa al Día de la Madre.

Fernanda: “Muchos dicen que llegaste demasiado pronto, yo digo que llegaste justo a tiempo para hacerme feliz. No me quitaste mi futuro, me diste uno nuevo, con la bendición de las dos juntas, solo digo, gracias por existir, eres más de lo que podría soñar”.