Daniela Borda: “Mi meta es seguir creciendo profesionalmente y consolidar mi marca”

Daniela Borda Ribera, nacida en el Beni, es madre y esposa, a sus 37 años se siente más apasionada que nunca por todo lo que hace en el campo del diseño y la construcción. Como mamá de Mario Adrián (9) y Mariana (6), supone un verdadero reto de amor y entrega, “son mis principales impulsores a esforzarme cada día”.

Realizó sus estudios de arquitectura en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en Santa Cruz, y cuenta con una trayectoria profesional de 15 años.

Su mayor meta es poder plasmar las necesidades de sus clientes reflejados en la arquitectura, y que así puedan llegar a sus hogares y sentirse felices porque realizaron sus sueños. Tiene metas futuras de emprender en nuevos proyectos, diseñar áreas urbanas, urbanizaciones y lograr posicionar su empresa Daniela Borda Arquitectura como una marca de diseño.

“En mis años de trabajo, como arquitecta he realizado todo tipo de diseño, como ser oficinas, tiendas, edificios, etc. pero si me dieran a escoger, me encanta el diseño de casas, creo que es el sueño de toda mujer, madre, esposa, y me gusta poder realizar esos sueños.”

Nace una profesional

Daniela comparte sobre sus inicios y la primera oportunidad de trabajo que resultó en su independencia como profesional de arquitectura. “Gracias a Dios, tuve la oportunidad de independizarme muy temprano, cuando aún me encontraba en el cuarto año de mi carrera universitaria, empecé a crear mis primeros proyectos con la empresa Orbital PC, diseñándoles el showroom de una de sus sucursales, luego me dieron el diseño y construcción de sus fábricas y las oficinas principales administrativas y de ventas”.

Desde entonces ha realizado el proyecto y la construcción de dos edificios de departamentos, hermosas viviendas unifamiliares, y está en proceso de entrega de nuevos proyectos con diseños de vanguardia.

“Diseñar hogares es el área que más me gusta, poder plasmar el sueño de las personas, reordenar sus ideas en un papel Llegar a mejorar sus experiencias con una arquitectura integral, dinámica, de espacios envolventes, áreas comunicadas, donde lo que se busca es que se sientan en total armonía con su casa, que esta sea una extensión más de sus vidas. Ahora la vivienda no solo es donde se llega a tener vida en familia, ahora también es un área de trabajo, de enseñanza y aprendizaje, como arquitecta debo proyectar todas estas áreas para que el cliente tenga un todo en uno”.

Amante de los detalles

“Me considero amante de los detalles, los colores y las luces, todos estos elementos en armonía logran que un espacio pase de ser simple, a ser perfecto”, y explica también que todo se debe hacer con voluntad y profesionalismo.

“Me encanta trabajar en ambas áreas de la arquitectura, diseño y construcción. Para mí el diseño es la base de una excelente construcción, el diseño arquitectónico significa el 100 % del éxito en un proyecto, si este está bien integrado, en armonía y el cliente logra apropiarse de él, se puede decir que tenemos éxito”.

Asimismo, agrega, “no puedo dejar de lado mi fascinación por ir a las obras en construcción, no hay nada mejor que plasmar el sueño a la vida real, es como dar a luz al bebé que estuvo en gestación”.

¿Hay una fórmula para conseguir el éxito?

¡Claro que sí! Es su respuesta siempre positiva cuando se refiere a su campo de trabajo y así expresa que “aparte de hacer las cosas con pasión debemos innovar, ser capaces de reordenar a nuestros clientes con soluciones espaciales (adecuadas) para sus días comunes, donde la vida se vuelva más practica y que cada diseño sea único.”