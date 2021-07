Daniela Santistevan: “Soy una doula certificada que apoya a las embarazadas”

Escucha esta nota aquí

Daniela Santistevan Gutiérrez, desde niña tuvo la visión de ayudar a otras mujeres y ser parte del sistema hospitalario. Su papá es médico y creció viéndolo atender a los enfermos. “Esto despertó en mi un gran deseo de servir a mi comunidad de una manera similar, sabía que quería ayudar a las mujeres y más tarde me visualicé ayudando en la labor de traer niños al mundo”, dice con entusiasmo.





Vivió en Estados Unidos

Daniela cuenta que a los 18 años estaba animada a perseguir su sueño de estudiar medicina, pero a sus padres no les agradó mucho la idea, y además obtuvo una beca para irse a Estados Unidos.

Se graduó con un título de Economía. Pero, “sin olvidar mi sueño de servir a la comunidad y visualizarme en hospitales comencé a estudiar pre medicina en la universidad de California, UCLA, y me convertí en voluntaria en el hospital universitario, los fines de semana”.

Por cosas de la vida, regresa a su amada Bolivia para trabajar en el negocio familiar. Se olvida por un tiempo del sueño de estar en el ambiente hospitalario ayudando a mujeres. “Me contenté por el momento con la idea de ayudar a mi mamá y servir a mi familia”.





¿Cómo llega a ser doula?

Cuando me embaracé de mi hija Giuliana, sabía que quería experimentar un parto natural y me topé con la sorpresa, que aquí en Santa Cruz esa opción no era muy común. Se programaba la cesárea y listo. Sin embargo, esto no estaba en línea con lo que yo había investigado y leído respecto a lo que era mejor para mi bebé y para mí.

Cuando se acercó la fecha de mi parto, mi equipo médico me recomendó una doula. Tener cerca a esa profesional y a mi esposo durante mi trabajo de parto fue clave para canalizar mis emociones, para manejar el dolor y sobre todo para sentir apoyo a cualquier hora y en todo sentido.

Nació mi hija Giuliana, y mi doula, que ahora es una amiga muy querida, me alentó a trabajar para así ayudar a otras mujeres a tener experiencias de partos positivas como la que yo tuve.

De alguna manera vinculé esta profesión con lo que yo siempre me había visualizado haciendo desde niña.





Su capacitación

Todo empezó hace tres años después: “luego de varios requerimientos y prácticas en clínicas, obtuve finalmente mi certificación y he venido acompañando a mamás como doula certificada, especialmente en esta época de la pandemia. Las doulas ayudamos a que la mamá se sienta participe en la toma de decisiones de su cuerpo; nuestro trabajo es de guardar ese espacio y proporcionar lo que muestra la evidencia para que la mamá vaya tomando decisiones a base de información médica”.





Doula en Santa Cruz

Afortunadamente hay médicos que recomiendan nuestro trabajo, aunque debo admitir que todavía queda un largo camino por recorrer ya que también la profesión de doula es aún algo muy novedoso.

Uno de los beneficios más grandes es que acompañamos a las mamás durante todo el proceso de parto (es una compañía física y emocional) y esto al final hace que la mamá tenga una experiencia de parto más linda y gratificante.

Los médicos que nos recomiendan, valoran nuestro trabajo porque saben que al final esto suma y repercute de manera positiva en todo el equipo médico.





El servicio de una doula

Ella acompaña a la nueva familia antes, durante e inmediatamente después del parto de su bebé. Está entrenada y capacitada para proporcionar apoyo emocional desde la casa hasta el hospital. Su función principal es facilitar el ambiente hospitalario haciendo de puente entre el personal médico y la pareja.

“Servimos de manera intermediaria, de apoyo para la pareja y para la familia durante toda la labor del parto y posterior a ello. Una doula apoya a la mamá con información basada en evidencia científica, para que todas sus decisiones relacionadas a su parto sean tomadas con certidumbre y no basadas en el miedo.

La doula también provee ayuda en la etapa de la lactancia en los primeros días en casa. Actualmente, me estoy certificando para volverme educadora de lactancia; mi objetivo es contar con más herramientas para ayudar a las mamás con información acerca de esta etapa, promoviendo así una lactancia exitosa y positiva para ellas y el nuevo bebé”, afirma.





Para saber

1. El propósito de la doula es ayudar a las mujeres tener una experiencia de parto seguro, memorable, y empoderando

2. La doula está disponible para responder cualquier pregunta de la mamá sobre la preparación para el nacimiento, proveer técnicas de respiración, masajes, relación, posiciones, y hasta qué llevar en el bolsón del bebé.

3. Una doula no es una matrona, tienen papeles distintos pero complementarios, antes, durante y después del parto. El papel de la doula está más relacionado con un acompañamiento espiritual, mientras la matrona realiza las funciones sanitarias necesarias durante el parto.