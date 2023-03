Danna Jessen inició su emprendimiento a los 11 años

Hace un año más o menos, las recetas y consejos me las proporciona mi abuela Giovanna, acudo a ella para que me oriente sobre los rellenos y los secretos para que no se baje la masa de los postres. Ella y mi abuelo me apoyan con su experiencia.

En la mañana voy a clases, soy aplicada en mis estudios, abanderada todos los años, me gustan las materias de Matemáticas, Música y Lenguaje; por la tarde, me dedico a mis estudios de música y luego la cocina. Me gusta mucho todo lo que hago, no me canso.