Dayana Nogales: “Dos etapas en mi vida han dejado la huella de quién soy hoy día”

“El arte en mi tierra fue la fuente de inspiración e inicio de mi trayectoria en el mundo artístico y espiritual. Mi historia está llena de sueños y metas que quiero cumplir, el camino hacia el éxito puede ser difícil, pero no tengo miedo, nada puede detenerme de perseguir mis sueños y alcanzar las estrellas”, manifiesta la artista, que en septiembre recibirá una mención (AMLA) en Mónaco.

El arte que fluye de mi alma se expresa a través de símbolos, color e imágenes con el objetivo de crear conexión y armonía. Mis raíces están siempre presentes en mi pintura, a través del figurativo mostrando mi amor por la madre tierra. Y aquel paisaje interno lo expreso a través de la abstracción. Mi experiencia y conocimiento me lleva a conectar con la pasión e inspiración que se requiere para compartir con otras personas un camino hacia el autoconocimiento y desarrollo de conciencia, ya sea a través el arte o acompañando a las personas o grupos en procesos de crecimiento personal.

Llegué a España en 1999 y encontré una vocación escondida. Durante décadas me he formado en varias técnicas terapéuticas, aplicando mis conocimientos en consultas privadas, conferencias y cursos. Simultáneamente he realizado diversas exposiciones en galerías de arte en Cataluña.