Denisse, Pamela, Yara y Viviana: emprendedoras bolivianas que generan valor social y avanzan cada día

El espíritu emprendedor es algo innato, desde pequeña supe que quería salir adelante y mejorar mi entorno. Esta determinación, cimentada por el apoyo de mis padres, me llevó a trabajar desde mi adolescencia. Comencé ayudando a mi tía en una tienda de disfraces, luego tuve un emprendimiento de ropa y un negocio de comida rápida. Después, trabajé en una empresa que me dio muchas oportunidades, pero mi pasión por emprender me llevó a crear Jelpi, es un startup (empresa emergente) para solicitar servicios de limpieza de forma fácil, rápida y segura. Ha dado un giro a mi vida teniendo todo lo que me apasiona: desafíos profesionales y personales ligados a impactar positivamente en la vida de los demás. Para el 2024 llegaremos a más hogares aportando bienestar a nuestros clientes con un servicio accesible y de calidad. Mi historia es el ejemplo de que, con fe en Dios, confianza en ti mismo y determinación, puedes cambiar tu vida. El cielo es el límite.