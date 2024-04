Desde el alma infantil: Palabras con cariño a mami, papi y profe

Cuando están distraídos o no intervienen ante situaciones de acoso, siento que no tengo defensa en el mundo y me resigno a aceptar el maltrato. Solo les pido que me escuchen, me comprendan sin juzgarme y me permitan ser auténtico. Así podré pedir ayuda cuando esté en peligro, confiando en que nadie me protegerá mejor que ustedes. Al corregirme, les ruego que no descarguen sus frustraciones en mí, ya que esas marcas me acompañarán de por vida.