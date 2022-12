Diamantes para la novia, la estrella que más brilla en la boda

La GIA no vende diamantes o gemas, ni representa los intereses de ningún minorista o vendedor de joyas.

Las 4 C de los diamantes

Es la medida de la pureza y la rareza de la piedra, graduada por la visibilidad de estas características bajo un aumento de 10 potencias. Una piedra se califica como impecable si no hay inclusiones (características internas) ni manchas (imperfecciones externas) visibles. Estos vienen a ser como la huella dactilar del ser humano, pues las inclusiones le dan la personalidad única a la piedra natural y así las diferenciamos en escalas (del VVS a I).

Se refiere al tinte natural inherente a los diamantes blancos. En la naturaleza, la mayoría de los diamantes blancos tienen un ligero tinte amarillo. Cuanto más cerca de ser ‘incoloro’ un diamante, más raro y valioso se cotiza. El estándar de la industria califica cada piedra contra un conjunto maestro y asigna un grado de letra desde D (incoloro) hasta Z (amarillo claro). El color es la segunda más importante de las 4 C de los diamantes, porque afecta directamente a la apariencia de la piedra. Los diamantes con un grado de color pobre pueden aparecer ligeramente amarillos.





Es el quilate del peso de un diamante, no necesariamente en tamaño. Puede aparecer de forma diferente en sus formas, como redondo brillante, princesa, pera, oval, cojín, marquesa, esmeralda, radiante o corazón. En otras palabras, es importante tener en cuenta que el peso en quilates no indica necesariamente el tamaño. Los tamaños se muestran a efectos de proporcionalidad. Las imágenes no reflejan el tamaño real de los quilates. Cada uno de los anillos solitarios que vendemos en Eurochronos acompañan el Certificado GIA con todas sus características y una inscripción láser cuyo número de serie es único en el mundo, ya que la magia de los diamantes naturales es esa, ¡no existe un diamante igual a otro!