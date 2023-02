El amor se siente en el aire

Este 14 de febrero no podés dejar pasar la fecha por alto y no realizar ningún arreglo con tus propias manos para adular a tu ser amado, que no necesariamente tiene que ser tu pareja, porque el amor se expresa a la madre, a la hermana, a la hija, a la amiga… así que no te quedés sin alegrar ese corazón cercano a vos con una muestra de cariño como sinónimo de amor puro.