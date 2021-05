Escucha esta nota aquí

La pandemia del Covid-19 ha sacudido al mundo. Ha producido un shock social, nos ha obligado a encerrarnos, a conocernos, a sufrir en soledad las muertes que ha dejado y ha desnudado las terribles necesidades de salud desde el sector público en todos los países del mundo. Asimismo, ha modificado la forma de vivir, interactuar, trabajar y sin lugar a dudas de hacer negocios.





Las mujeres se reinventan

Annelissie Arrázola y su equipo de capacitadoras del Instituto de la Mujer & Empresa, aportan desde la mirada de emprendedoras: “Analizamos qué necesitamos saber y hacer para estar listas al volver de la cuarentena con nuestros emprendimientos. Coincidentemente el Banco FIE aliado nuestro para entrenar a mujeres jóvenes que están terminando el colegio y por iniciar la universidad nos invitó a dar una conferencia que justamente se llama El arte de emprender en una nueva normalidad, y les compartimos brevemente en este artículo nuestra mirada”.





¿Qué hacer con mi negocio?

Durante abril y mayo todos entramos en pánico sobre la incertidumbre y el temor del futuro cercano. Cómo reactivaremos nuestros negocios que en algunos casos la cuarentena hizo que tuviesen cero ingresos, son las dudas más constantes de las mujeres emprendedoras y empresarias.

Los nuevos hábitos de consumo

Para saber cómo iniciar este retorno fue necesario escuchar a la Lic. Cinthya Alcocer, directora de Captura Consulting que nos brindó el webinar El nuevo consumidor Post Crisis, donde descubrimos por el trabajo de investigación que realizaron entre marzo y mayo que las personas seguirán comprando, no dejará de consumir, pero sí los hábitos de consumo han cambiado, entonces es fundamental comprender al cliente nuevo que nos deja la pandemia.





El tiempo del Ecommerce

Han cambiado los hábitos de consumo y el orden de productos o servicios en relación a prioridades. Los 4 descubrimientos, según el estudio de Captura Consulting:

• El hogar es el centro de la actividad del consumidor, porque se pasa y se pasará más tiempo allí. El futuro será digital, la venta directa y el ahorro la prioridad.

• Existen nuevos canales de venta/compra

• Ecommerce es el ganador, la tendencia es la compra online, nuevos medios de pago y delivery gratis.

• La canasta familiar se ha modificado y reducido. Las prioridades se orientan hacia los productos de alimentos frescos y duraderos, limpieza del hogar, higiene personal, vitaminas, remedios y farmacia. Las promociones y los artículos para hacerlo uno mismo (Do it yourself – DIY) son los preferidos.





Las nuevas emprendedoras

Esta pandemia nos empujó a la digitalización obligatoria. Un proceso de aprendizaje que iba a demorar mucho en el país de otra manera, lo cual es algo muy positivo para las empresas digitales y un desafío para los comercios tradicionales.





Cuatro pasos importantes

Es muy importante saber cómo abordar este nuevo escenario y el experto Mariano Cabrera recomienda a las emprendedoras:

• Disminuir todo margen de error, a través de capacitaciones, mentorias, networking, invertir en formación y nutrirse de buena información.

• Sembrar clientes en lugar de cosechar, es temporada de siembra, de fidelización.

• Unirse con otros emprendedores del rubro para apalancarse.

• Invertir correctamente para activar el negocio en marketing y digitalización.





¿Cómo vender después del Covid-19?

Las emprendedoras tienen la tarea de entrenarse en comunicación digital, en la digitalización de sus ventas hacia el Ecommerce. El delivery será sin lugar a dudas el camino nuevo para los negocios. En el webinar Cómo elegir el mejor delivery para tu negocio, Ariel Valverde CEO de Yaigo, el delivery de comida boliviana, y Cristina Pérez CEO de Bondi, un restaurante de barrio, respondieron a la interrogante de estos tiempos que nos obligan a quedarnos en casa, sobre qué es mejor, si tener un delivery propio o contratar el servicio para hacer entregas a domicilio.





¿Comercio tradicional o digital?

La recomendación de ambos expertos: “Lo mejor es tener ambos, mientras más canales de ventas para llegar con tu ser vicio o producto, mejor”. Además, los e-ecommerces que reparten a domicilio son plataformas que te permitirán visibilizar tu marca, porque apareces junto a otras opciones que pueden ser más conocidas, todas están en un solo lugar, es más fácil que te encuentren.

Otra ventaja es que este tipo de servicio puede cubrir distancias que de ser asumidas por cuenta propia representarían un costo alto. Sobre la opción de embarcarse a realizar un delivery propio, es ventajoso cuando el alcance del servicio cubre la zona cercana donde se encuentra el negocio como una manera de fidelizar a los clientes y personalizar el servicio con un menor costo.





Optimistas ante la nueva realidad

“Creemos que el arte de emprender en una nueva normalidad se basa en la esencia misma de las emprendedoras, esa postura firme y ese coraje de enfrentar retos y ser flexibles a la nueva realidad”, puntualiza con optimismo Anne Arrázola.