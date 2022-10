El diagnóstico precoz salva la mama y la vida

"Nuevamente estamos en octubre, como sabemos es el mes que mundialmente está dedicado al diagnóstico precoz y al tratamiento de la enfermedad de las mamas. En estos primeros días realizamos un curso de alta capacitación médica con la Dra. Flavia Sarquis, de Buenos Aires, experta en imagenología mamaria. Fue un encuentro bien productivo porque sabemos que como no hay una vacuna para el cáncer de mama tenemos necesidad de hacer un diagnóstico precoz, porque mientras más pronto se haga la detección del cáncer, será mejor el resultado del tratamiento.

Significa que cuando diagnosticamos lesiones mínimas o muy pequeñas, la mujer no pierde ni las mamas ni la vida. De manera que, todo se basa en el diagnóstico precoz para detectar el cáncer de mama. Es algo que debemos estar muy atentos todos, las pacientes, sus familias, los especialistas mastólogos y oncólogos", indicó el médico.

Pensemos que el cáncer de mama no es de la paciente, es del esposo, de los hijos y la familia, del entorno social.

Dependiendo la edad, cuando la mujer tiene menos de 35 años hará siempre el examen clínico del médico y ecográfico; cuando tiene más 40 años, o incluso a los 35 cuando hay antecedentes de cáncer, tuvo la mamá, la abuelita, la hermana, conviene adelantarse para hacerse una mamografía, porque no tienen una contraindicación, porque es el examen más seguro. O sea, como médico Paniagua aconseja adelantarse cuando hay historia familiar. A partir de los 40 se debe hacer el chequeo preventivo cada año.

Lo importante es que lleguemos a toda la población posible, incluido los hombres porque de 100 cánceres de mama en mujeres hay 1 cáncer de mama en hombre. Hay que difundir la importancia del examen mamario, entre las amigas, en la familia y en las reuniones sociales y laborales. A veces uno dice, no, a mí no me va a tocar, pero entonces cuando llega puede ser un poco tarde.