El manto mágico que deja Haruki Murakami

Conoció a su esposa en la universidad, decidiendo ambos no tener hijos explicando: "No tengo la confianza, que la generación de mis padres tuvo después de la guerra, de que el mundo seguiría mejorando". Y así vivieron una vida entre viajes y destinos hilvanando historias fascinantes.

Con dos claras pasiones: la música y la literatura, su obra refleja esas dos aficiones que rigen su vida y la de sus personajes Muchas novelas suyas tienen, además, temas y títulos referidos a una canción particular como Dance, Dance, Dance (de The Dells), Norwegian Wood (los Beatles), y South of the Border, West of the Sun, la primera parte es el título de una canción de Nat King Cole.