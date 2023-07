El propósito es deshinchar y adelgazar. Aquí algunas recomendaciones para no subir de peso en invierno

El exceso de sal en los alimentos provoca retención de líquidos y puede hacerle sentir con hinchazón y cansancio. Además de alejar el salero mientras come, asegúrese que también mantienes controlado el exceso de snacks como: papas fritas, aperitivos de maíz, galletitas excesivamente condimentadas.

No exagere con el consumo de carbohidratos sin realizar ejercicio

No olvide que todo lo que no se gasta en la actividad física se guarda como grasa, conocida como los triglicéridos. Cuando la grasa ya está guardada es difícil que la pierda, es más, no se pierde con ejercicio, se pierde con dieta, por esta razón los entrenadores de los gimnasios les dicen a sus alumnos: “el ejercicio representa para la pérdida de peso el 30% y la dieta el 70%”.