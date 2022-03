Ella es Sandra

Escucha esta nota aquí

El libro ‘Yo soy Sandra’, es fruto de una situación de salud imprevista que se suscitó al inicio de la pandemia y la privó de atención médica inmediata. Sufrió un infarto cerebral en el momento en que viajaba en avión de Houston a Miami, Estados Unidos. A las 32 horas regresó a su residencia en Houston donde acudió con su maestro el máster Dasifu, monje del templo Shaolin, quien le salvó la vida, según su testimonio.

Sandra Aliaga Czerniewicz, es bachiller del colegio Franco Boliviano, graduada por excelencia. Hija del médico Carlos Santos Aliaga Doria Medina y de Emmy Czerniewicz Chávez. Madre de Andrea y Claudia. La segunda le dio dos nietos, Aryan e Ilan. Estudió leyes en la UAGRM donde también cursó Ciencias Políticas. Con postgrado en Derecho Tributario, en la universidad Franz Tamayo. Estudió Administración de Empresas y se graduó con honores del Summa Cum Laude, en EEUU. Graduada de la Escuela de Modelaje Jhon Casablanca en USA. Tiene su residencia en Estados Unidos.

¿Qué enseñanza le dejó este problema de salud?

A ver la vida de otra forma, a controlar mi mente, mis emociones, cuidar mi salud y crecer espiritualmente. Soy una nueva y mejor persona, pero para llegar a esto tuve que sobrepasar mis límites y aprendí que la peor época de mi vida resultó ser la mejor temporada que tuve. En plena pandemia se me abrieron las puertas del templo, desde las 5:00 todos los días, el maestro me atendía con técnicas y tratamientos milenarios, por el periodo de diez semanas ininterrumpidas.

Estas experiencias que se dieron en ese proceso de recuperación, de casi dos años, decidí contarlas en mi libro ‘Yo soy Sandra’ para ayudar a las personas que deseen prevenir problemas de salud. Destaco que este mal se suscitó por el exceso de trabajo, la mala alimentación, no dormir bien, no tener una vida en equilibrio y ordenada, lo que genera estrés, ansiedad, depresión y mucha angustia.





¿Cuándo empezó a ser coach y conferencista?



Desde 1984 he sido coach y motiva - dora al crear la empresa de eventos de belleza y modelaje, Berchs International, donde trabajé con niñas, adolescentes, jóvenes y señoras, especialmente en el aspecto de la belleza integral, que comprende el amor propio y la superación personal. Desde esa época me di cuenta que podía cambiar la vida de muchas personas para bien. Me sentía feliz y orgullosa de ser parte de este cambio y darles la oportunidad de que triunfen y se superen.

¿Cuáles son sus éxitos como consultora en leyes?

Al recibirme de abogada, dejé de lado los concursos de belleza y decidí ser consultora internacional, lo que me valió viajar por diferentes países y ser testigo del sufrimiento de los seres humanos sin excepción de raza, creencias religiosas o colores políticos, donde todos solo quieren vivir en paz, contar con salud para progresar, tener educación y una vida digna dentro de sus posibilidades.

De esta manera, empecé a darme cuenta que respetando a las personas tal como son, aceptándolas y aceptándome a mí misma, sabiendo que no somos perfectos, realicé conversaciones, consejos y sugerencias, especialmente en el campo de la violencia doméstica, donde es importante reconocer el amor propio para alcanzar la superación, y cambié la vida de muchas personas.

Soy activista y lucho por la mujer contra la violencia y esto se puede superar primero, amándose, segundo, respetándose y dejar de lado al abusador.

Soy abogada y empresaria, el trabajo está en mis genes, es mi forma de ser y lo seguiré haciendo de una forma más selectiva debido al cambio de vida que he tomado por motivos de salud, y gracias a Dios ya está superado.

¿Este fue el desafío más grande de su vida?

De noche y en un avión, sufrí un infarto cerebral, que comenzó con una parálisis facial, no le di importancia y al día siguiente la mitad de mi rostro se paralizó, para mi sorpresa cuando busqué atención médica no la obtuve porque solo atendían pacientes con Covid-19. Ahí me di cuenta de que estaba en peligro y mi caso era de vida o muerte. Recordé las palabras de mi padre, que me dijo alguna vez: “al momento de empezar a sentir esos síntomas necesitás atención medica inmediata, que te muevan el cuerpo, o sea la fisioterapia”; pero estábamos en pleno inicio del Covid, y nadie se quería hacerse tocar y nadie quería tocarte.

¿Qué aprendió?

A tener un estilo de vida diferente donde la parte de la salud, la nutrición, el ejercicio y dormir bien, son fundamentales en la vida. La mente da poder a los pensamientos y a las palabras, la parte espiritual y la conexión con Dios es vital. Soy católica y respeto todas las religiones, hay que aprender a controlar las emociones, ya que todo está conectado y al trabajar con disciplina en nosotros mismos, logramos llevar una vida en equilibrio y paz interior.

Cabe destacar que parte de mi salvación estuvo a cargo del médico José Luis Ballivián, aquí en Santa Cruz, quien con todo profesionalismo y técnicas obró en mi recuperación total. Estoy dando testimonio y brindando en mi libro todo lo aprendido. El libro te ayudará a entender el poder de la mente, podés adquirirlo en Amazon.