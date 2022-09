Ellas dieron el paso hacia el empoderamiento

La pandemia empujó a muchas mujeres a emprender, ya sea porque se quedaron sin empleo, por aprovechar el tiempo libre, porque se dieron cuenta de que es el momento de hacer algo productivo o por cientos de motivos válidos, para lograr importantes resultados. Marianna Diodato, tiene 18 años y Noga Luz Garzón, 53, no se conocen, pero tiene mucho en común: fuerza, ganas, talento, creatividad, pretensiones, arrojo y mucha energía.

A Noga Luz Garzón Toledo la definen la resiliencia y proactividad. Para ella, ser emprendedora es buscar que las cosas sucedan y desarrollar muchas tareas. “Y mantener el buen humor siempre, porque si te tomas muy a pecho los problemas, no avanzas. Ser emprendedor es ser fuerte”, afirma esta camireña, esposa de Sigfredo Sanjinés y madre de Pamela y Sofía Sanjinés Garzón.

El emprendimiento inició en pandemia, “como una segunda alternativa de ingresos, ya que muchas empresas cerraron, en otras hubo recortes de personal y de salario, y como las manualidades siempre me llamaron la atención, decidí ir para adelante con la ayuda de Dios y de mi hermana. Me animé luego de seguir unos cursos impartidos por Sal y Luz-Programa de Coaching para Líderes, sobre manuales hacia una vida de estabilidad y madurez. Fue el empujoncito que me faltaba”, indica.