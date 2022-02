Emotiva entrega de certificados a participantes de cursos de cocina de Para Ellas y UDI

Escucha esta nota aquí

El 27 de enero por la plataforma virtual de la Universidad para el Desarrollo y la Innovación (UDI), se realizó el acto de clausura del curso Cocina Festiva Boliviana y el cierre de la gestión 2021 ante los lectores y ejecutivos del programa de capacitación a distancia.

El docente Fernando Catalán, hizo una evaluación de los cuatro cursos realizados, en nueve meses, durante el 2021. “El resultado de la capacitación a los alumnos que siguen los cursos a través de la revista Para Ellas del periódico EL DEBER, a pesar de enfrentar un nuevo formato de clases virtuales, tuvo un impacto gratificante para la universidad, por la participación constante y la determinación de los lectores, desde el primer hasta el último curso. Gracias a esta plataforma se logró llegar a más personas”, sostuvo el académico.





Consejos



"Sigan experimentando y disfrutando de la cocina, olvídense de las críticas, no se sientan frustrados o derrotados si algo no resulta como lo esperaban. Deben rescatar lo positivo y trabajar en ello para perfeccionar sus técnicas, seguir aprendiendo y proporcionando a los demás sus conocimientos.

Pues, en la cocina actual no existen recetas secretas o trucos mágicos, son procedimientos y métodos fundamentados que deben ser repasados y enseñados a todo aquel que desee desarrollar estas destrezas", expresó el chef.





Cifras



En los cuatro cursos: Cocina Delivery, Saludable, Amazónica y Festiva, ingresaron a los grupos de Para Ellas, vía WhatsApp, 2.336 personas, de las cuales 2.130 se inscribieron para seguir los cursos, y 468 lectores, obtuvieron la certificación de la UDI. En el último curso, Cocina Festiva Boliviana, fueron 499 alumnos los inscritos y 94 recibieron la certificación.





Clausura



El cierre de la gestión dejó sentimientos encontrados, unos estaban felices por el certificado que avalaba lo aprendido y otros apenados porque finalizó el ciclo en que hicieron amigos, enfrentaron juntos las restricciones de la emergencia sanitaria y zanjaron la brecha digital aprendiendo a seguir las clases virtuales, ayudándose entre ellos o con sus familiares.

Carmiña Fernández, de la Revista Para Ellas, hizo la entrega simbólica de un reconocimiento al chef Catalán por la dedicación en cada módulo de los diferentes cursos, desde hace cuatro años. Asimismo, las alumnas de Cotoca, bajo la dirección de Carmen Arteaga Mendoza, otorgaron también un hermoso obsequio al chef.

En general, los alumnos agradecieron las oportunidades brindadas por EL DEBER, a través de Para Ellas y a la Universidad UDI, que bajo el programa de responsabilidad social hacen posible las capacitaciones gratuitas de los miércoles.





Lectores que recibieron certificados de Cocina Festiva Boliviana



