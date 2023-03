Es el Día del Padre, no es el día de la salteña

¿Por qué una salteña? Elegir regalo para cualquiera, no es tarea fácil, más si queremos tener un lindo detalle. En el caso de los hombres, podría ser más sencillo. ¿Las opciones comunes? Cinturones, billeteras, artículos para un churrasco, adornos para oficina, bebidas. Y en el festejo del Día del Padre, se ha asumido celebrar con salteñas. Con ironía, se denomina esta fecha, el ‘Día de la salteña’.

Así como el año pasado se escribió sobre cuáles serían los mejores regalos para mamá, este año, insisto que muchas veces, el mejor regalo, no es algo material. Para muchos padres, es inevitable ver que no existe comparación entre la celebración para las madres y lo organizado para los papás y, aunque la salteña sea práctica y rápida para que los agasajados retornen a las labores, es evidente que tanto hijos como esposas, deben brindar el regalo más valioso que cualquier papá puede pedir: una enorme dosis de amor, bañado de respeto incondicional. Un amor sin egoísmo no necesita mayores explicaciones, pero el respeto se basa en la habilidad de dar todo lo que nosotros esperamos para nosotros mismos, de la forma en la que quisiéramos ser tratados.