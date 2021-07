Es ‘trabajólica’, pero sus hijos están primero en su vida

Escucha esta nota aquí

Así se presenta: “Tengo 42 años y tres príncipes de 21, 9 y 3 años, me considero una mama gallina. Soy trabajólica, pero disfruto de mis hijos. Aprendí que lo que no suma, se quita. Así que primero mis hijos, después mi trabajo y luego mis amigos. Distribuyo mi tiempo bien para hacer de todo. Creo en el tema de las energías positivas, de las personas y de los lugares. Trabajo como arquitecta desde hace 17 años, es mi pasión y mi oficio”.

Siria Garcia, es cruceña, formada en la UPSA, tiene un amplio currículo en cuanto a obras comerciales y residenciales. Asidua de la vitrina CasaCor Bolivia con sendas intervenciones. Sin miedo a presentar propuestas innovadoras, únicas y atrevidas. Apuesta por la superposición de formas y texturas, porque no puede concebir la arquitectura sin pensar en las distintas pieles que estarán presentes en cada proyecto que diseña.

¿Cómo vivió las restricciones por la pandemia, su sector tuvo un bajón?

Sí, sentí el paro y el estancamiento al principio, los tres primeros meses fueron duros y luego dos más. Tras esos cinco meses, empezó la maquinaria a reactivarse por Zoom. Y luego me llegó un montón de trabajo de interiorismo, para elegir o cambiar muebles, arreglar o acondicionar espacios. Lo que ocurrió y ocurre, es que las personas estaban y están más tiempo en casa y se dan cuenta de las falencias, necesitan un espacio para home office, bonitas áreas sociales para recrearse sin salir y otros motivos. Desde entonces se activaron nuevos protocolos de seguridad y estoy trabajando sin parar.

¿Es más difícil ser profesional y madre de familia?

Es duro ser madre y trabajar fuera de casa, es difícil cuando una sola sostiene el hogar con los hijos. En las redes sociales, hay mujeres que ni conozco y me escriben preguntándome cómo hago para hacer todo, que ellas están cansadas y a veces no logran sus objetivos. Hay que organizarse, yo soy sola criando a mis tres hijos, la gente no ve todo lo que uno hace de lunes a sábado. No te podés descuidar nada, ni como mamá, ni profesional, ni amiga. Por suerte mi hijo mayor me ayuda en todo. Es mi mano derecha.

¿Ayuda el trabajar desde casa?

Amo trabajar desde casa. Ahora con la nueva normalidad, todos los arquitectos de mi estudio trabajan por Zoom, tenemos reuniones presenciales una vez a la semana, para corregir algunos detalles. También tengo que visitar obras, eso es inevitable ya, desde hace unos meses con más asiduidad. No tengo niñera, ni la tuve. Una señora me ayuda, pero es cama afuera, así que a las 18:30 yo estoy en casa sí o sí. Hago cena, vemos series, los cuatro siempre. Somos muy compinches. El desayuno y el almuerzo son sagrados, compartimos todo.

¿Ese es el legado que deja a sus hijos?

Todo lo que les inculco con mi ejemplo. Oramos antes de almorzar, agradecemos por la salud y ellos agradecen por el trabajo de su mamá, están conscientes de eso, que, si trabajo, es por ellos. Les doy gustos, pero no en cosas caras, si en viajes y estudios. Ellos son muy maduros, me ven esforzarme y trabajar duro cada día y lo valoran. Eso es una enseñanza de vida.

¿Cuál es su especialización?

El diseño holístico, que consiste en pensar los proyectos como un todo, no solo el enfoque arquitectónico, es paisajismo, más iluminación, todo eso te brinda sensaciones espaciales y únicas. Hay que pensar en arquitectura más el interior, hay que unificar todos los aspectos para lograr el fin. Que los que van a vivir se sientan a gusto. Para ello formo grupos de trabajo, hago el interiorismo, subcontrato ingenieros, iluminadores y paisajistas. El legajo que entrego es fruto de un trabajo en equipo y por ello cobro, el cliente elige si quiere que yo ejecute el proyecto o no. Pero yo diseño, construyo y ejecuto, si me contratan para ello. Me gusta mucho incluir la naturaleza en mis proyectos, es una necesidad, sin verde una casa es sin vida. Antes mi fuerte era comercial, hoy son las viviendas. Es por ello que mi página web tiene mucho sobre mis obras comerciales, pronto estarán las casas familiares en mi sitio.

¿Aconséjenos cómo elegir una casa?

Tanto para construir o comprar la vivienda donde vamos a vivir, hay que elegir empresas y profesionales que tienen una base de confianza; no solo optar por profesionales con más años de experiencia, sino con capacidad y responsabilidad. La garantía que da un profesional es parte del camino que va forjando en su carrera en cuanto a estilo y diseño, eso habla bien de él y de su trabajo. Por eso les digo a mis colegas que no regalen su trabajo, porque la gente tiende a menospreciar el trabajo de diseño, y es porque no saben que, si no hay un proyecto bien preparado con sus respectivos cálculos, después viene el problema. Es así que mis proyectos incluyen a muchos profesionales y expertos que aportan para que el legajo sea completo, ellos también precisan que se les pague. El trabajo en equipo es la clave para tener un proyecto exitoso.

Planes personales

Acabo de vender mi casa, me mudé a una casa alquilada y estoy diseñando nuestra ‘casa de los sueños’. Así la llamamos. Mis hijos aportan con lo que desean que tenga la casa y sus espacios. Voy a afinar el proyecto y en mayo del próximo año ya tenemos que estar ahí. Hace años me propuse vender mis bienes para hacer mi casa a mi gusto, como es el sueño de todo arquitecto, estoy a punto de lograrlo.

Un tip para las mujeres trabajadoras

Las mujeres que nos decidimos a ser independiente y nos decidimos criar a nuestros hijos solas, sabemos lo que valemos, y que podemos ir más allá cada día. Estamos decididas y enfocadas en nuestro crecimiento para ser buenas madres, buenas personas y buenas profesionales. Es difícil exigirnos cada día más. Pero al llegar la noche, agotadas y felices, nos sentimos recompensadas porque demostramos que no hay imposibles y que somos dueñas de nuestro destino.