Este es un ejemplo de amor y amor del bueno

“Si tuviera que describirme en dos palabras, nunca pensaría en otras que no sean pintando esperanza, no solo porque hoy, dos años después, es un sueño hecho realidad, sino, porque a eso dedico mi vida”, dice Marcela Casal Pérez que dirige la plataforma Pintando Esperanza Bolivia.

​El proyecto social se creó el 4 de mayo de 2021 a raíz de la amistad del equipo que tuvo esta brillante iniciativa. Se conocieron en pandemia, cuando ponían el corazón y los pulmones a los recorridos por la ciudad desolada. “Por ello, cuando la gente me pregunta si no me da miedo estar en los hospitales, con mucha tranquilidad les digo que no. Hacíamos entregas de víveres todos los días, a los barrios más alejados de Santa Cruz; ver la necesidad de los vecinos, me hizo perder el miedo a cualquier contagio. Sentía que era injusto que yo pueda pasar una cuarentena cómoda, mientras muchos no tenían para comer al día siguiente”, explica Casal