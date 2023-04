Estela Argota enseña hacer fácil lo difícil, porque es una luchadora con grandes garras

Un 26 de febrero de 2008 me internaron. Era la primera vez que me enfermaba de gravedad, me diagnosticaron Lupus Eritematoso Sistémico, fue algo que me marcó, costó que lo asimile, lloré mucho hasta aceptar que padecía esa enfermedad, llegué a estar en terapia intensiva y de ahí Dios me rescató. En el transcurso del procedimiento para mejorar, enfermé de tuberculosis (hice ese tratamiento por ocho meses), luego se me complicó mi rodilla, me hicieron una biopsia para descartar algún cáncer, me operaron y por negligencia médica quedé en cama sin poder moverme por dos meses.

El 2019 me dijeron que tengo leucemia, donde requería un tratamiento muy caro, pero no imposible de superar, el pasado 2022 me hicieron una endoscopia más una biopsia y los resultados no fueron alentadores, dicen que tengo una metaplasia completa del intestino, una hepatopatía crónica y una gastritis atrófica crónica. Ahora pienso que, si me duele algo o me siento enferma, ya no me asombro, con llorar o preocuparme no mejora nada, sonreír ante la adversidad me saca del mal paso. Hay que trabajar para enfrentar las penas.