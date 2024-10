Fabiola Martínez: Decidida, valiente y resiliente

“No hay nada más poderoso que una mujer que sabe lo que quiere y cuyo amor propio prima, sobre todo. Como mujer, me siento realizada en todos los aspectos de mi vida: como madre, hija, pareja y, sobre todo, en el ámbito laboral. Amo mi trabajo y me veo a largo plazo en este mismo rubro que me apasiona. Soy asesora inmobiliaria y me encanta lo que hago”.