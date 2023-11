Fátima Céspedes Saucedo: diseñadora de joyas con sello ‘Hecho en Bolivia

Por motivos de trabajo ha llegado a varios países, y más frecuentemente a Italia, Suiza y Estados Unidos como diseñadora de su propia línea de joyas. Cuenta con una tienda que se abrió inicialmente en Miami, en 2019, siguiendo el concepto de Liviluxe & Other Stories. Así promociona su marca boliviana junto a una selección curada de otras líneas de joyería de diferentes partes del mundo.

Fátima recuerda con emoción los inicios de su aventura como diseñadora de su propia marca. “La línea Liviluxe es el sueño de una Bolivia de lujo, inclusive, la marca proviene del nombre Bolivia. Empecé con el taller por pedidos especiales a medida de las clientes y me confieso apasionada por las gemas semipreciosas de nuestro país, así como esa historia tan importante que tenemos con el oro, me encantaba la Leyenda del Dorado, el nombre de una de mis colecciones que me motivaron a pensar en una marca de joyas”.