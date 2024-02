Fernanda Cuéllar Peña: “Entre frutos, salud y vida solo ofrecemos productos que nos ayudan a vivir saludables”

Fernanda Cuellar Peña tiene 30 años, nació en Santa Cruz de la Sierra y es profesional de la carrera de Auditoria Financiera. Cuenta que su empresa ‘Entre frutos, salud y vida’ fue creada en plena pandemia, en 2020, y en ese entonces “buscaba qué hacer, justo en el momento que toda la población se preocupaba como mantenerse sana, me puse a investigar y leer acerca de las propiedades de los frutos secos, calificados como un manjar para proteger el cuerpo, que además son un deleite para las papilas gustativas y proporcionan muchos beneficios al organismo”.

Debido a que los frutos secos no contienen agua, podemos conservarlos durante varios meses. “No es necesario mantenerlos en el refrigerador. La mejor opción consiste en colocarlos en un recipiente hermético (de vidrio o metal), el cual debemos ubicarlo en un lugar fresco y seco para preservar sus cualidades nutritivas”, explica Fernanda, pues, constantemente está busca asesoramiento de expertos nutricionistas y dietólogos.

Como emprendedora comparte que cada día tiene mucho que hacer, y menciona sobre sus planes a corto plazo y sueños de vida para un futuro no muy lejano: “Quiero trabajar para expandir mi negocio, abrir sucursales con tiendas exclusivas de frutos secos y otros productos saludables, quiero llegar a distintas zonas de la ciudad y por qué no a nivel nacional”. Y aquí finaliza con este mensaje de esperanza a otras emprendedoras, porque “emprender no es fácil, sabemos que lleva tiempo, es todo un proceso, pero siempre que tengamos fe en Dios, ganas y le pongamos todo el corazón, nos va a dar el mejor resultado”.