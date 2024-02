Galo Sánchez: Alta costura y Carnaval

FOTÓGRAFO: DANIEL CHIN PRODUCCIÓN: JORGE GARCÍA

Galo Sánchez es el artista del momento, el creador de moda alta costura que confecciona los bellísimos diseños de Quito Velasco hechos con exclusividad para las presentaciones de la Reina del Carnaval 2024, Aitana Tufiño Cronenbold y la comparsa coronadora Ociosos. Su nombre es Galito Antonio Sánchez Segura y hace 35 años nació en Santa Cruz de la Sierra. Habla con cariño de su familia porque siente su gran apoyo en cada momento de sus luchas, buscando alcanzar cada uno de sus sueños. Su papá Adrián Sánchez es natural de Charagua y su mamá Angélica Segura proviene de Camiri, y también cuenta que comparte sus alegrías con sus cuatro hermanos, Angélica, Kelly, Adelia y Adrián.

¿Por qué le dicen Galo?

Mis conocidos siempre me llaman Galito, pero como diseñador desde que abrí mi Primer Atelier, a los 19 años, firmo como Galo, así me siento como una marca de moda, asumiendo muchos retos y sobre todo muchas más responsabilidades.

¿Cómo se describe?

Soy una persona sencilla, responsable, detallista y muy humana, siempre pendiente de las personas y sobre todo perseverante. En verdad trabajo desde muy joven por el sustento, apoyando a mi familia y mis estudios. Me tocó diferentes desafíos en otras áreas, ya que por cosas de la vida trabajo desde mis 14 años, pasando por una amplia variedad de oficios.

¡Mi primer curso de moda fue en la capacitación de Para Ellas!

Comparto ese sentimiento de orgullo propio por estar haciendo lo que me apasiona, me considero un autodidacta en el diseño de moda, pero también hubo la oportunidad seguir las pautas del aprendizaje profesional. Recuerdo con emoción que mi primera capacitación fue a través de Para Ellas en 2002. Me inscribí en el curso de Moda y diseño de figurines estilizados. Gracias a una beca de la revista Para Ellas de EL DEBER y la Fundación Infocal, a mis 13 años fue posible ingresar a los cursos de capacitación a distancia, en su primera versión del curso Diseño de moda dictado por Danner Luna.

Aún guardo como un tesoro la revista de la publicación cuando los 20 mejores ganamos la beca al finalizar el curso de Para Ellas.

¿Qué pasó durante el curso de Para Ellas y Fundación Infocal?

La anécdota de todo eso fue que me tuve que cambiar el nombre porque mis padres no sabían que me inscribí y al final no me di cuenta de que saldría en fotos, fue ahí que mi papá me descubrió leyendo el periódico un día. Pues, en esa época, en nuestro medio era rar o un hombre estudiar diseño de moda, para mi suerte, me apoyaron. Pero me dijeron que tenía que acabar el colegio y salir bachiller.

¿Tiene una gran inspiración en el mundo de la moda?

Siempre estoy siguiendo a varios diseñadores de diferentes estilos, no uno en específico, pero me gusta mucho Cristhian Dior y Chanel. Mi inspiración siempre nace de algunos momentos que estoy pasando, emociones, estado de ánimo, nace de la necesidad de crear y plasmar algo lindo en el momento en que me encuentro, ya sea de felicidad o nostalgia.

¡Vivir el Carnaval con Galo es algo mágico!

Reina del Carnaval 2024. Aitana Tufiño

Nos conocemos hace bastante tiempo y hemos trabajado juntos desde hace muchos años atrás. A Galo lo he visto crecer como ser humano y como un gran diseñador y me siento muy feliz y orgullosa de él, de todo lo que ha ido logrando con mucho esfuerzo, trabajo y perseverancia. Además, que es un ángel como persona, tiene un alma muy buena y siempre está predispuesto a ayudar al que necesite de él. Le agradezco por el apoyo que me ha brindado como amigo y artista, porque me ha tomado en cuenta para todos sus desfiles y producciones. Hemos formado una hermosa amistad y hasta el día de hoy, un tremendo equipo carnavalero. ¡Que sigan los éxitos para el que considero, el mejor diseñador de Bolivia!

Popurrí del diseñador

Galo Sánchez

¿Vestido de gala o novia? Ambos

¿Diseño o confección? Diseño

¿Seda, gasa o guipur? Guipur

La cliente ideal Es la que yo logre sacar una emoción y ver en su rostro felicidad, y así le transmito lo mismo al momento de la entrega de una creación.

Galo Sánchez con 13 años destacó entre los mejores del curso de Para Ellas e Infocal