Geraldine Domínguez Añez no suelta el micrófono

Incluso, en una graduación familiar me subí a la tarima a bailar, antes que desfilen todos, me querían bajar y yo no quería, hasta terminar la canción.

Estoy enfocada en mis quehaceres cotidianos y quién sabe, quizás la publicación de mi libro de haikus y poesía. Quiero escribir, me encanta, ya tengo dos textos que no me he animado a publicar.