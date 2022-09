Gillian Gasser es una emprendedora de cuna

Me enamoré de Open y me dije ¿por qué aquí no hay esta marca tan elegante y fina? Así es que decidí ir en busca de la marca. Con mi experiencia desde cuna en representación de marcas (ya que mi papá siempre se dedicó a un negocio de representaciones) tomé maletas y le pedí a una gran amiga que me acompañe a este nuevo rumbo. Quería también la opinión de ella, si realmente se enamoraba como yo.