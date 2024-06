Graciela Anglarill: “Soy una convencida de que el talento humano no tiene género”

En todas las áreas y no porque busquemos que sea así, sino porque se dio la situación. Soy una convencida de que el talento humano no tiene género. Entre los profesionales tenemos muchas arquitectas, diseñadoras y paisajistas; algunas más jóvenes que otras, pero todas brillantes.

Hay accesorios ultramodernos, hasta la cocina más espectacular, con extractor de aire incluido, y por supuesto, la domótica no está ausente en Casacor: con ella es posible controlar a distancia la iluminación y climatización de los ambientes, cerrar y abrir cortinas, controlar los accesos a la casa, etc.

No hay trabajo complicado cuando te rodeás con la gente correcta, esa que suma en lugar de restar. Y para nada tiene que ver si es profesional o no, si tiene mucha experiencia o no; lo importante es que tenga ganas de trabajar y hacer que salgan bien las tareas que se le asignan.