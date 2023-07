Hábiles con las manos

Creo que esta habilidad es innata en mí, siempre me gustaron las manualidades, las ideas fluyen en mi mente y voy creando, disfruto de lo que hago es algo que me apasiona confeccionar mis artículos todos los días. Tengo mis páginas: Instagram: milulu_lazosyaccesorios_bo y en Facebook: Milulu • lazos y accesorios; aunque la mejor publicidad la realizan mis clientes, ellos me recomiendan. Me gusta ver en Pinterest las nuevas tendencias en colores y modelos que se ponen en vigencia según la temporada; en YouTube también, hay videos con tutoriales muy bien explicados, ayudan a las emprendedoras.