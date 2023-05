Ingrid Dominguez es madre, chef, diseñadora de modas e inversionista

Estoy convencida que cuando uno desea algo lo puede conseguir, no importa la circunstancia por la que esté pasando. Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer y aun así seguí luchando, pese a haber quedado en quiebra en mis negocios de gastronomía, tanta ha sido mi fe en Dios y el amor de mi hijo, que sigo adelante, dispuesta a saltar cualquier obstáculo que se atraviese en mi camino.

La pandemia me obligó a diversificar y buscar otras posibilidades rentables y gracias a la información que me proporcionó una amiga me animé a incursionar en los mercados financieros y el marketing digital, sin dejar de lado mi negocio tradicional. Puedo asegurar que tenía temor al principio, porque la tecnología no era lo mío, pero me di cuenta de que, con la educación adecuada, la diciplina, la mentoría correcta, la constancia y la dedicación, pude hacerlo y ahora tengo dos fuentes de ingresos más, totalmente digital, lo grandioso de esto es que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo.