Isabel Margarita Rojas: “Hablar de Dios siempre es bueno, pero hablar con Dios es mejor”

Muchas veces las personas tienen conocimiento de Dios, pero no tienen experiencia con DioS en verdad, estamos bombardeados de mucha información, con mensajes de Dios, que nos llegan por las redes, el WhatsApp, por ejemplo. Pero nosotros no entramos en relación y en comunicación con Dios sólo por recibirlos no entramos en coloquio intimo con Él.

Hermana denos un mensaje de amor y amistad. Deja y acepta que Dios quiere ser tu amigo, el que no te va a defraudar, el que no te va a ignorar, el que no te hará nada para hacerte sufrir más de lo que ya has sufrido, el que está siempre ahí, el que quiere para ti vida y vida en abundancia.