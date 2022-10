Jeanette Zimmer, activista social que se convirtió en el ángel boliviano de los africanos

Se dio la vuelta. Lo miró a los ojos y le gritó: “¡Cuando sea grande no voy a oler como una vaca, porque tendré muchos perfumes de París!”. El silencio se apoderó de ese momento. Ese día, Jeanette estaba furiosa, porque -una vez más- ‘dispararon’ contra su naturaleza. Un muchacho la había visto pasar por la calle y le lanzó una ofensa, pero ella se “defendió” con su garra de tigresa rebelde. Eran varias las escenas que se pintaban a su alrededor, con ella como protagonista , donde las palabras rebotaban: “¡negra!”, “¡hedionda!”. Quería huir. No podía.

Jeanette Piérola nació en Cumbarurenda, una propiedad privada ‘anclada’ en la provincia Cordillera de Santa Cruz, a unos 20 km de Lagunillas y a unos 30 de Camiri. Era el 4 de noviembre de 1971 cuando su mamá, Griselda Tordoya, no pudo llegar a tiempo al centro sanitario y tuvo que parir en su casa. Ese lugar, flanqueado por caballos y vacas, con los árboles gigantes y el sol incesante se convertía en una postal perfecta de la felicidad. No, para Jeanette no era tanto así.