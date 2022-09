Jessica Ortiz fabrica productos naturales con técnicas artesanales

Los productos están dirigidos a esas personas que aman esta fruta no solo por su delicioso y cautivador aroma, si no por sus múltiples beneficios en la salud y belleza. Cada día más personas toman conciencia de cuidar no solo su alimentación con productos naturales, libre de químicos, sino también de cuidar lo que colocan en su piel y cabello, si bien se colocan de manera externa, el cuerpo lo absorbe a través de los miles poros de la piel. Es decir, también alimentamos nuestro cuerpo a través de este órgano tan grande. Con este tipo de productos naturales no solo nos beneficiamos en la mejoría externa de nuestra piel y cabello, sino que estamos cuidando nuestra salud. En Coco Lovers, no solo nos preocupamos porque el contenido sea de calidad, también es importante la presentación, el empaque y en dar un adecuado asesoramiento al cliente. Además, son productos libres de crueldad animal, no hacemos pruebas en animales.