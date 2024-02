Joyce Prado: “El camino hacia la superación personal suele ser complejo y de mucha lucha”

Ese tiempo de mamá primeriza influyó muchísimo en su emprendimiento; sobre todo durante el post parto. Después del nacimiento de su hijito quedó con 20 kg más de su peso normal. La ex Miss Bolivia cuenta que fue difícil asimilarlo, necesitaba sentirse nuevamente ella, es por lo que decidió volver a practicar poco a poco actividad física, algo que siempre le ha encantado. Seguir un entrenamiento con mucha dedicación y entusiasmo, sentirse activa y comer sano se volvió parte de su nuevo estilo de vida. Logró volver a su peso regular.

Joyce siente felicidad y orgullo, además que la llena de emoción cuando sus alumnas le cuentan y ve sus cambios. “Sé que no ha sido un camino fácil para ellas, sé que cuesta tomar la decisión de dar ese primer paso y empezar a tomar acción y ser constante en las rutinas de ejercicios”, dijo. “El camino de la superación personal suele ser complejo y de mucha lucha, no es un camino sin baches, más bien todo lo contrario, encontramos una gran cantidad de altibajos que intentan frenar nuestro avance y de nosotros depende que no lo consigan”.