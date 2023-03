Juventud y agallas

“El nombre de mi negocio es Dayi-Burger, se llama así porque siempre quise que un emprendimiento mío llevara mi nombre. Estudio Ingeniería Industrial en la Universidad Domingo Sabio y los fines de semana (viernes y sábado) me dedico a mi hamburguesería ”, explica esta jovencita de 21 años que sueña y proyecta en grande.

No ha tenido la oportunidad de hacer cursos de gastronomía, pero sí tiene el gran apoyo de su padrastro Oscar Funes, que considera su padre, y es quien le ha enseñado cómo hacer las hamburguesas, con una receta de sus antepasados. Desde antes de la pandemia (2020) tenía en mente emprender y tener sus propios ingresos, la emergencia sanitaria frenó sus planes. Hasta que finalmente, en abril del año pasado logró concretar su negocio, con el apoyo de su madre y de ‘su papá Oscar’ .

“Gracias a Dios, mi familia me apoya en todas las cosas buenas que me propongo en la vida, mi hermanita y mi madre me ayudan cada fin de semana, porque salgo de la ‘U’ y viajo a Cabezas, todos los viernes, trabajo con ellas codo a codo y regreso a la ciudad el domingo, para asistir a mis clases toda la semana. Ese es mi itinerario, gracias a mi papá Oscar, a los vecinos, mis amigos, que apoyan mi emprendimiento”.