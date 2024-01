Karla Yanatelli, una chef con corazón solidario

Karla Roxana Yanatelli Banegas, nació en Santa Cruz de la Sierra, una ciudad que le brindó oportunidades y desafíos. Desde pequeña le gustaba cocinar gracias a la enseñanza de su mamá , de quien pronto aprendió los secretos de la gastronomía boliviana. Karla también estudió fisioterapia pero su gusto por la cocina pudo más, y ahora disfruta lo que hace junto a su equipo.

Su talento y creatividad la llevaron a trabajar en varios restaurantes, donde aprendió de los mejores chefs del país. Karla vive con Erland, su pareja desde hace unos años, un hombre que la respeta y la apoya. Juntos tienen dos hijos, Renato y Zoé, que son su mayor alegría.

Karla no se olvida de las mujeres que han sufrido violencia psicológica. Por eso, creó la Fundación Mujeres Sol, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo integral a las víctimas de maltrato.

La fundación ofrece asesoría legal, psicológica, médica y social a las mujeres que lo necesitan. Además, les da la oportunidad de aprender oficios y habilidades que les permitan generar ingresos y ser independientes. También les enseña a cocinar y les da trabajo en sus propios emprendimientos: el restaurante y la panificadora Girasoles.

La fundación cuenta con más de 100 mujeres que forman parte de su red de apoyo y solidaridad. Karla las motiva y es un ejemplo de empoderamiento y superación para las mujeres que día a día trabajan por el sustento suyo y de sus hijos.

¿Cómo nace su organización, ahora Fundación Mujeres Sol?

La cuarentena por el Covid -19 dejó en evidencia la realidad en la que viven millones de mujeres y niños en Bolivia y en el mundo, el maltrato físico y psicológico, pero sobre todo la violencia psicológica en la que se encuentran miles de mujeres en el departamento de Santa Cruz. Fue lo que nos impulsó para hacer algo al respecto.

A partir de la unión de varios grupos que veníamos formándonos en liderazgo decidimos tomar acción y convertirnos en agentes de cambio de una realidad que nos afecta y lastima. Identificamos que muchas de las mujeres que somos o hemos sido víctimas de violencia en sus hogares son dependientes económicamente de sus parejas, ya sea porque no las dejan trabajar, porque están ocupadas en el cuidado de sus hijos, el trabajo del hogar o en algunos casos no tienen la formación adecuada para encarar algún oficio profesional. Muchas de ellas viven con miedo de no poder salir adelante sin el apoyo de sus parejas, ni hablar de la dependencia emocional que las mantienen cautivas, entonces es muy difícil que den el primer paso, denunciar y abandonar al maltratador.

Una vez que identificamos la importancia de la independencia económica para lograr cambios reales, decidimos impulsar nuestro proyecto socio- productivo en apoyo a mujeres que viven o están saliendo de situaciones tóxicas.

¿Surge de su experiencia de vida?

Conozco a muy pocas mujeres que no han vivido algún tipo de violencia o maltrato, en mi caso también he vivido diferentes tipos de violencia, y mi propia experiencia me ayudó a entender mejor a las demás y así tomar acción sobre esto.

Es importante mencionar que la violencia no es solo física, y pienso que es fundamental hablar de esto, muchas mujeres no sabemos reconocer que estamos viviendo en una situación de violencia ya que está tan normalizada en nuestra sociedad que no logramos identificarla y hacer algo al respecto, mientras más hablemos de este tema más mujeres podrán salir de esta situación. Quiero recordarles que no es normal que nos maltraten, griten o golpeen.

¿Tienen un manual con los valores de la institución?

Las mujeres somos expertas en encontrar soluciones, nuestra capacidad de organización es para sacarse el sombrero, no necesitamos grandes fórmulas para activarnos y ser solidarias con otras mujeres, la solidaridad es contagiosa cuando entendemos que esto nos ayuda a generar grandes cambios.

Nuestra intención no es ser asistencialistas, nosotras buscamos sostenibilidad a largo plazo, cambios significativos y esto se logra siendo parte de estos procesos, acompañándolas, compartiendo conocimientos y aprendiendo. Es fundamental no juzgar a nadie, respetar sus decisiones, motivarlas y mostrarles que sí es posible vivir libres de violencia, que sí es posible lograr la independencia económica y una mejor calidad de vida.

¿Cuántas son las socias de la Fundación Mujeres Sol?

Toda la organización está conformada por 10 mujeres de las cuales 5 somos activas profesionales de áreas diversas entre ellas comercial, ingeniería civil, ciencias sociales, psicología, comunicación y gastronomía por mencionar algunas, todas de diferentes edades entre 21 y 35 años. Llevamos trabajando hace dos años aproximadamente en acompañar y compartir conocimientos a grupos de mujeres en sus procesos de formación en busca de su independencia económica.

¿Qué hacen para apoyarlas?

Tengo un emprendimiento, es un restaurante de comida boliviana, se llama Girasoles, que me ha permitido generar más fuentes de empleo.

La mayor parte de las mujeres que trabajan en mi restaurante son víctimas que salieron o están saliendo de situaciones de violencia. Ellas pasan talleres de liderazgo, empoderamiento, cursos de cocina, panadería, atención al cliente, comunicación y oratoria. También brindamos sesiones de terapia psicológica que es fundamental en su proceso de sanación.

El año pasado creamos un nuevo emprendimiento llamado Cuñapetón, una fusión entre cuñapé y panetón, con el que capacitamos a 10 mujeres en panadería.

Soñamos en ver a mujeres que han sido parte de este proceso y que han logrado superar momentos de violencia, tener sus propios emprendimientos, ser ejemplo para otras mujeres que se encuentran en situaciones similares. Todas merecemos vivir libres de maltratos y violencia.