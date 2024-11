Kattia Nella López, especialista en cirugía laparoscópica, lucha contra el estereotipo

Lo he vivido en cada etapa de mi formación académica. Cuando decidí casarme y luego embarazarme me limitó un tiempo para avanzar en mis proyectos médicos, pero miraba a mi hija y siempre me decía que valía la pena. Cuando ingresé al hospital público también me costó romper el tabú en contra las mujeres cirujanas, ante las dudas de que también somos buenas operando, algunas veces, aun recibo uno que otro paciente que busca la atención solo de médicos varones.