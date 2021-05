Katya Diederich: “Me descubrí como repostera de dulces sin gluten”

Escucha esta nota aquí

Katya Diederich Kuscevic, es cruceña con ancestros alemanes y croatas, estudió Administración de Empresas y trabaja en el rubro de gas y petróleo, en áreas comerciales y negocios, ocupando también posiciones de gerencia general. Tiene dos hijos, de su primer matrimonio, Daniel de 28 y Elisa de 18 años.

Por una oportunidad laboral, hace poco más de tres años se fue a vivir a Argentina. Allí volvió a enamorarse, se casó con Diego Manrique y juntos tomaron la decisión de regresar a Santa Cruz para abrazar un nuevo proyecto: KD Bakery, repostería sin gluten hecha en casa.

Su nueva historia de vida

Cuenta que “luego de poco más de un año en Buenos Aires, nos conocimos con Diego, un excelente chef y además celíaco”. ¿Pero que es celíaco? ¿En qué consiste la celiaquía? Escuchaba varias palabras nuevas, ‘sin gluten’, ‘sin harinas’, ‘gluten free’, ‘sin tacc’. A ella le encantan las harinas, los carbohidratos, ¿cómo podía relacionarme con un celíaco? “Se acercaba mi cumpleaños y quería compartir con Diego mi torta de cumpleaños. Busqué lugares donde comprar una torta que fuera apta para celíacos. Así descubrí Gout Gluten Free, pedí Carrot Cake mi preferida y tuve la oportunidad de conocer al dueño de esta franquicia, Javier López, que había escrito su libro de recetas”.

La inspiración de KD Bakery

La historia de Gout Gluten Free me acercó a entender más el mundo de la repostería sin gluten, además de ser inspiradora, por la necesidad que se tiene de encontrar productos aptos para celíacos. Me inicié con el libro de recetas de Javier López, experimentando en casa, horneando para la familia. Después tomé cursos especializados hasta lograr obtener productos de buena calidad. De esa manera me descubrí como repostera, bajo un concepto diferente.

Con mi esposo reorganizamos todo, creando el espacio adecuado, y así nació KD Bakery repostería fina y especial para celíacos.

Deliciosos y sin gluten

Es por esta razón, la preparación de productos ‘sin gluten’, decidimos apoyarnos con la gastroenteróloga Claudia Jordán, a fin de que nos brinde asesoría en cuanto a la enfermedad. Así de a poco, y de manera muy cuidadosa de nuestra parte, fue posible identificar buenos proveedores en nuestro medio, con cuáles ingredientes se puede trabajar, cumpliendo medidas de seguridad para evitar la mencionada contaminación cruzada, por el contacto con otros alimentos que contengan gluten, por utilizar utensilios para cocinar o manipular unos y otros, sin higienizarlos correctamente.

Tortas, brownies y toppings

Divide su menú de ofertas en packs que son tipo postre, con una variedad en tortas de cumpleaños, budines y queques sencillos. Destacan los brownies con distintas coberturas para los amantes del chocolate. Ofrecen la nueva sensación, las tortas de cumpleaños en el formato de letras o números (Birthday Cakes las Letter / Number cake), para personalizar según la edad o inicial de los cumpleañeros y los toppings que son también al gusto de cada cliente. Todo delicioso.

¿Qué es la celiaquía?

La gastroenteróloga Claudia Jordán define la celiaquía como trastorno multisistémico de base autoinmune. Es de carácter permanente en individuos genéticamente predispuestos, inducido por la ingesta de gluten que provoca una atrofia en el intestino delgado y por tanto disminuye la capacidad de absorber nutrientes esenciales para el organismo. Según datos epidemiológicos, la enfermedad afecta entre 0,6 y 1% de la población mundial. Esta intolerancia se presenta en personas adultas y no solo en niños como antes se pensaba.

Web: Kdbakery.ar / Facebook By KDBakery