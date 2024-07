Kiara Argirakis: “Me encantaría seguir una carrera en la moda”

Por un tiempo hice balé, ahora voy al gimnasio, aunque esta no es una actividad ni deportiva ni artística. Además, junto a mi Promo hemos logrado que en mi colegio podamos formar parte de la organización Operación Sonrisa. Entre la asistencia a mis clases, como presidente de la Promoción 2024, llevo adelante la organización de eventos sociales, y en mi tiempo libre me encanta disfrutar con los amigos y la familia.

En los próximos años me visualizo trabajando como relacionadora internacional, tal vez en alguna organización humanitaria. No me interesa la política como tal, pero sí las relaciones humanas a todo nivel, especialmente en lo que respecta a los derechos de los jóvenes; por más igualdad y oportunidades. Creo que definitivamente faltan espacios y poder de decisión para los jóvenes, y me gustaría ayudar a cambiar eso.