La cáscara de huevo y su importante aporte en beneficio de la salud

Las propiedades nutricionales del huevo son diversas, sin embargo, en la práctica no las utilizamos todas, como por ejemplo las cáscaras, anteriormente se pensaba que no proporcionaban ningún beneficio por no ser bilógicamente disponibles en absorción y utilización, ahora la ciencia nos ha demostrado que por su composición y naturaleza biológica más bien presentan mejores condiciones de aprovechamiento y aporte nutricional. Es conveniente conocer sus propiedades y cómo podemos obtener más ventajas del huevo entero.