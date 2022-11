La directora de la Casa de la Mujer, revela que no hay avances en el tema de protección a las sobrevievientes de violencia doméstica

1.- La primera: (1995-2009), se centró en una dimensión semiprivada, la violencia intrafamiliar y doméstica, era una infracción leve, donde el sujeto de protección era la familia y no la mujer. No se reconocía el feminicidio.

2.- La segunda generación, comienza con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y se consolida en el 9 de marzo del 2013, con la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias, normativa con un enfoque integral, multidimensional y multisectorial para luchar contra los crímenes de género o crímenes de poder. Incorpora el feminicidio. Lo lamentable es que este avance no ha logrado efectivizarse en la vida de las mujeres, porque no se cuenta con recursos económicos para la implementación de las normas, las rutas de atención son tortuosas, no existe un proceso de prevención eficaz, ni una sanción ejemplarizadora a los agresores.