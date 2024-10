La importancia de la ecografía mamaria desde una edad temprana

Una ecografía de mama, o senografía, es una prueba de imagen no invasiva que detecta lesiones o tumores que la mamografía no distingue. Se trata de una técnica que utiliza ultrasonidos y que en ningún caso sustituye a la mamografía de control, sino que presenta una alternativa a la mamografía en mujeres jóvenes y en embarazadas.

Aunque el riesgo de cáncer de mama es menor en las jóvenes, ellas también pueden padecerlo, y la ecografía permite identificar lesiones sospechosas, muy pequeñas y no palpables, favoreciendo así el diagnóstico temprano.

La ecografía es muy valiosa en procedimientos como biopsias mamarias, punción aspirativa con aguja fina y Core Biopsy, permitiendo un estudio más detallado. Significa que estos estudios son nuestros grandes aliados en el diagnóstico de tumores muy pequeños no palpables, ni por la paciente, ni por el médico.

Hay que difundir la importancia del examen de control de las mamas, entre las amigas, en la familia y en las reuniones sociales y laborales. A veces uno dice, no, a mí no me va a tocar, pero entonces cuando llega puede ser un poco tarde. Nuestra misión como ginecólogos, mastólogos y oncólogos es hacer un diagnóstico temprano, por eso, desde hace 25 años realizamos las Campañas de Octubre que están dirigidas a las mujeres que se sienten sanas, de manera que, todo se basa en el diagnóstico precoz para detectar el cáncer de mama. Es algo que debemos estar muy atentos todos, las mujeres jóvenes y mayores, sus familias y los especialistas médicos.