La importancia del músculo

La nutricionista Natalia Ramos, comenta: “En una consulta un paciente me dijo que no le importaba lo que sucediera con su músculo, porque su objetivo era estar mejor de salud y no fitness, y me quedé pensando, cuanta gente pensará que el músculo no es tan relevante.





Si hablamos de salud el músculo tiene un rol fundamental en la misma. ¡Para mí se resume, en que el musculo es vida! Perder masa muscular en la búsqueda de un peso ideal inexistente, es como envejecer prematuramente.





El músculo no solo es el artífice de todos nuestros movimientos, como caminar o correr, es también quien nos permite comer, tragar, respirar, hablar, ir al baño, etc. Sin músculo no podríamos vivir”.





¿Qué podemos hacer por nuestros músculos?

Ramos recalca que: “Una alimentación balanceada y saludable, es la mejor opción (sabés que las frutas, verduras, hortalizas, semillas, lácteos y carnes, son primordiales; menos las grasas saturadas, frituras y azúcares). Hay que entrenar la fuerza (eso ayudará a mejorar la masa muscular esquelética que debe ser protegida y cuidada como un tesoro). Tenemos que movernos, porque nuestro cuerpo es como una máquina, si no la usamos por un tiempo se oxida y empieza a dar problemas. Salí a caminar, andá en bici, corré, bailá. Y dormí bien, eso también contribuye a disminuir los niveles de estrés”.





¿Cuándo se daña o disminuye la masa muscular?

Es tan importante el músculo y la masa muscular en general, que hemos estado escuchando estos términos muy seguido, cuando algunos pacientes de Covid-19 en estado grave son intubados. La fisioterapeuta Marisabel Moreno es tajante: “Las enfermedades de base y el tiempo de conexión a la ventilación mecánica son algunos de los factores que determinarán las secuelas que pueda ocasionar esta medida, para salvar la vida de los pacientes más críticos por Covid-19.





Los pacientes que son intubados tienen que ser sedados y pueden llegar a perder entre un 15 y 30% de su masa muscular en 15 días. También existe una disminución del funcionamiento neuromuscular”.





La masa muscular tiene un sistema de contracción y relajación bajo un sistema aeróbico, que requiere oxígeno para que nuestros músculos puedan tener tanta fuerza y elasticidad para los movimientos cotidianos. “Por eso es vital prevenir estas secuelas dejando a un lado el sedentarismo, eso ayudará en caso de padecer Covid, que no llegue a mayores.





Las secuelas difieren en cuanto a la edad, el régimen alimentario, el estado anímico, la nutrición (vitaminas para elevar las defensas) y la actividad deportiva del paciente, que tuvo previo al virus. La recuperación del paciente dependerá del grado de afectación y daño en los pulmones y la masa muscular. El fisioterapeuta es quien se encargará de la terapia física, restructuración motora y que el mecanismo de ventilación respiratoria retorne a lo normal”, remarcó Moreno.





Tipos de músculo

• Los músculos esqueléticos o llamados voluntarios, porque podemos controlar sus movimientos. Dan forma al cuerpo y lo ayudan en lo cotidiano, como sentarse, estar parado, caminar, alzar peso.

• Los músculos lisos o involuntarios están controlados por el sistema nervioso. Las paredes del estómago y los intestinos son lisos.

• El músculo cardíaco está en el corazón. Es involuntario. Las paredes de las cavidades cardíacas están formadas casi en su totalidad por fibras musculares.