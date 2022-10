La mamografía salva tu mama y salva tu vida

Las palabras autorizadas de la directora médica del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano (IOOB), Gloria Rodríguez Suárez con especialidad en Hematología y Hemoterapia, junto a Ingrid Hurtado Bruckner, sub directora médica del IOOB, a cargo de Ginecología Oncológica y Mastología, dan las respuestas precisas a tus interrogantes.

Una mamografía es una radiografía de los senos que ayuda a la detección temprana del cáncer de seno, es un método de diagnóstico altamente recomendado. “En mama no hay prevención primaria, porque no hay vacuna, como en el caso del cáncer de cuello uterino; por ello, la mamografía es un método de prevención secundario y el más eficaz, porque detecta lesiones precursoras y microscópicas, lo que permite iniciar el tratamiento a tiempo”, indica Hurtado.

Hurtado: Primero la mamografía. En un programa de cáncer de mama, hay que cumplir con hacerse las pruebas de mamografías dependiendo de la edad. Si se hace como lo indican las guías del programa de prevención, la mamografía reduciría un 30% la mortalidad. La ecografía es un método complementario. No detecta temprano una lesión precancerosa microscópica.

Hurtado: Un método de screening o tamizaje es una prueba que se utiliza para la determinación precoz de la enfermedad. Ese diagnóstico lo obtenemos con la mamografía. Si esta es normal, no se necesita ningún otro estudio complementario.

Hurtado: Para la población normal, los programas de screening indican a partir de los 40 y cada dos años si su primera mamografía es normal y no presenta imágenes sospechosas. Si hay que controlar, puede ser anual o semestral. Después de los 50 viene a ser anualizada, porque la incidencia de cáncer de mama está alrededor de los 52 años, en promedio, según un estudio de ganglios centinelas para cánceres tempranos. Hasta que la edad se lo permita, no hay límite de edad para hacerse las pesquisas.

Hurtado: Hay dos tipos de riesgo, el hereditario que no pasa del 5 al 8%, que tiene genes mutados, esos son los de alto riesgo. Depende del estudio genético que se haga a la paciente y a las familiares que pueden tener mutaciones en esos genes, que se ven con el BRCA1 y BRCA2, en esos casos hay que empezar 10 o 15 años antes. Si la paciente tiene esa alteración hereditaria, puede decidir si se retira las mamas en algún momento de su vida antes de los 40 años.

El otro grupo que tiene factores de riesgo es el que tiene familiares pero que se le hace el estudio genético y no tiene las mutaciones. Los demás casos son esporádicos y no tiene nada que ver la herencia. El 70 a 75 % de los cánceres no son familiares ni hereditarios, le sucede a cualquiera, por eso hay que hacerse las mamografías.