“La sanación interior comienza con un encuentro junto a Jesús”

La misionera chilena nos comenta su esperanza y su alegría al volver a nuestra tierra. “Hemos preparado una misión con el lema ‘Caminando al Encuentro con Jesús’. Haré hincapié en ese encuentro con Dios. Con el Señor que me da la vida, que me abre caminos, y que me llena de esperanzas, que me regala todos los medios de salvación”.