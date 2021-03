Las cejas cobran protagonismo gracias a los barbijos

Escucha esta nota aquí

Las cejas le dan la expresión al rostro y más ahora que debido a la pandemia debemos usar tapabocas o barbijos todo el tiempo. “Es increíble cómo cambia la mirada y el rostro, cuando las cejas están debidamente depiladas y maquilladas, si es necesario. Las cejas tienen el poder de hacernos lucir tristes, enojadas o, por el contrario, dar una expresión de estar despiertas, felices o sonriendo”, expresa Carla Gigliola Sensano, experta en belleza y propietaria de Espejito Beauty Salon.

Ahora con el uso de los barbijos, las cejas cobran protagonismo. Con ellas mostramos nuestras expresiones, se han vuelto nuestra sonrisa y debemos cuidarlas. Para ello, es recomendable dejar esa labor en manos de profesionales.

“Ocurre que en casa tenemos pinza, y solitas frente a un espejo, nos empezamos a sacar pelito a pelito, como no tenemos la visibilidad de ambas cejas al mismo tiempo, no tomamos en cuenta muchos factores y de paso nos entusiasmamos ¡y por lo general no termina bien! Por eso siempre se recomienda asistir a una especialista o experta en perfilado de cejas.

El perfilado de cejas es un servicio personalizado de depilación a detalle que consiste en darle la forma correcta a las cejas, igualarlas y definirlas. Se tienen en cuenta diferentes factores: forma natural de las cejas, tipo y cantidad de pelo, forma de ojos y de rostro”, insiste Gigliola.

Beneficios

Las ventajas de un buen marco para tus ojos:

1.- Lucirás unas cejas perfectas, iguales y simétricas.

2.- Resalta, rejuvenece y levanta la mirada.

3.- Las intensifica, y pareciera que están maquilladas o tienen microblading.

4.- Genera un efecto lifting.

5.- Suaviza los rasgos.

La especialista en perfilado recomienda que lo ideal para mantener el diseño y no perder la forma, sea hacerlo aproximadamente cada 21 días, que es el ciclo del crecimiento del pelo. El proceso demora entre 10 a 15 minutos. La técnica de perfilado de cejas únicamente requiere pinza, cepillo y tijeras.

Inicialmente se hace una limpieza profunda (depilación con cera) y si es necesario se procede a cortar. Hay servicios que complementan el perfilado como, Henna, tinte, planchado y laminado.

Por ello, la estilista indica que hay que buscar asesoramiento de personas capacitadas:

“Cuanto más depilada está la ceja, mayor es la frecuencia en que recurres a la misma técnica. Pero con el perfilado, una vez que se encuentra una forma y un diseño, mantenerlas es fácil y sencillo, y por más tiempo lucen definidas. Tanto cejas delgadas, gruesas, pobladas, despobladas, desordenadas, todo tipo de cejas necesitan ser perfiladas por que el perfilado da simetría, da forma y solo cuando lo pruebas llegas a conocer el poder de tus cejas, porque ¡las potencias!”

Emprendedora

Carla Gigliola Sensano (Gigi) es administradora de empresas, con maestría en marketing y ventas, trabajó más de seis años en Yanbal y siempre amó el sector de la belleza, pero sobre todo el ayudar a las mujeres sentirse mejor desde adentro hacia afuera.

Llevó esta pasión en paralelo a su trabajo como dependiente, con un desarrollo profesional muy acelerado y con un futuro inmediato muy comprometedor, pero llegó un momento en que tuvo que decidir por salud, hacer una de las dos cosas y no dudó, fue por sus sueños, por su pasión, instaló un salón de belleza y lleva siete años haciendo perfilado de cejas.

Contactarla al celular 750-22688, en Facebook: Espejito Beauty Salon y en Instagram: @espejitobeautysalon