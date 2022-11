Lenny Sevilla venció su discapacidad visual, volvió a ver los colores y a pintar con el mismo ahínco de siempre

Sí, mi hija Jordana pinta cajas de madera con mucha destreza y Juan René aprendió también; este año me acompañó a la Expo y nos fue muy bien. Mi hijo ha estado cuidándome durante mi enfermedad, dejó en pausa sus estudios y le fue agarrando el gusto a las manualidades. Mi esposo, René Emilio Middag, me apoya incondicionalmente en todos mis emprendimientos.

Estuve ocho meses sin ver, por el desprendimiento de retina. No lograba reunir el dinero para la operación, al fin aparecieron unos ángeles (amigos y familiares) y me brindaron lo necesario. He vuelto a ver, y la Dra. Baldivieso me dijo que podía hacer mi vida normal, entonces regresé a mis telas y pinturas. Realmente pensé que mi vida se acababa al quedar ciega. Pero Dios me ha dado una nueva oportunidad.