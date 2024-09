Lijia Avilés: Su labor como médica en los pacientes oncológicos

Soy médica formada en la UMSA de la Paz, me especialicé en Buenos Aires, donde completé la radio oncología; gané una beca para una maestría en Estados Unidos, y pude ver el salto tecnológico de lo que hacíamos en Sudamérica y lo que se hacía en el norte para curar con radioterapia, corría el año 2012. Gané otra beca para España, donde vi otras técnicas revolucionarias de radiación. Regresé a Argentina con un bagaje de conocimientos y me pusieron a cargo de un centro que había adquirido tecnología avanzada, estuve hasta el 2018.

El médico estudia su historial y planifica el tratamiento adaptado a su organismo y enfermedad. Hoy contamos con la tecnología 4D, una técnica que incorpora el concepto del movimiento, lo que nos permite detectar cual es el rango en el que se mueve el tumor, esto nos permite ser más precisos. Por ejemplo, la radiocirugía, un tratamiento que emplea altas dosis de radiación dirigidas a los centros tumorales con el objetivo de destruirlos con una eficacia tal que es equivalente a una cirugía, pero no se necesita corte ni anestesia. En Oncoservice somos pioneros, en 2018, realizamos el primer caso de radiocirugía en Bolivia.

Se conocen que hay más de 200 tipos de enfermedades que se engloban con la palabra cáncer, por ello no podemos encasillar a todos los pacientes.

No podemos aplicar un solo tratamiento. Es importante, si usted tiene cáncer, no se compare con otro que padezca la misma enfermedad, ¡no son iguales!

Las estadísticas indican que crecerá un 30% más para el 2040 y atacará a pacientes menores de 55 años. ¿Por qué? Estamos cambiado nuestros hábitos de vida, la gente fuma, ‘bolea’ coca, consume alcohol, no hace ejercicio, no come bien. El 40% de los tumores se pueden prevenir con medidas higiénico-dietéticas, es decir, haciendo cambios en nuestro estilo de vida.