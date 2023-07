Lilibeth Coimbra Peña, del teatro y los números, al activismo social

La primera en competencia nacional fue Sin Lógica, representando a la Uagrm y ganamos c o m o m e j o r espectáculo callejero, el 2017. Luego El secreto de caperucita, con Zeus, y La niña, la muñeca y el sr. don gato, con Otro Teatro, en 2021 y 2022. Abracadabra, este 2023, en mi primer protagónico. En breve, protagonizaré Desaparecidas, obra que aborda la violencia de género, trata, tráfico y feminicidio.

En temas políticos, ha sido impulsado por mi padre, en su juventud fue unionista, ‘comiteista’, en la Uagrm participó en la FUL, formó parte de grupos como la FSB y las luchas universitarias. Por ahí viene el interés político y social. En el tema de voluntariado, en 1999 mi padre fue administrativo del hospital de Mairana y, cuando yo iba a pasar los fines de semana, veía gran cantidad de niños enfermos, sin recursos, varios vi ingresar y salir en un ataúd, de allí me quedaron las ganas de hacer algo más.

En el colegio invitaba a mis compañeras a participar del voluntariado. Más tarde, en cuanto vi que tenía una considerable cantidad de seguidores en RRSS, me di cuenta de que tenía una gran herramienta, que más allá de sufrir por cada caso, e indignarnos a través del teclado, todos podemos ayudar, aunque sea con Bs 1.

Las injusticias y las falencias que tenemos como sociedad y de parte de los gobernantes. Las madres que vi, con lágrimas en los ojos por el terror de perder a un hijo, al no contar con Bs 20. Un monto irrisorio tal vez, pero la esperanza de vida para otros.

Soy más responsable en cuanto a la información que brindo y me informo más en temas jurídicos, ya que acabé metida en problemas legales, por una simple sátira, y acusada por una autoridad con un alto cargo en el Gobierno, por el hecho que no le gustó una burla mía hacia él.

Afortunadamente, no fue más allá de una acusación sin pruebas ni fundamentos de los que salí absuelta y sin ningún tipo de restricción o sanción.

Siento que como cruceños llevamos muchos años de lucha, no quisiera que sea mi generación la que se canse de luchar, creo que mucho poder en pocas manos nunca es bueno, se debe distribuir el poder político y económico para que sea cada vez más cercano al ciudadano.

Una ciudadana común que no se calla, que no se hace la desentendida ante las injusticias, que no tiene ningún privilegio, sólo defiende lo que cree justo para su región y su gente.