Lívia Sevioli, una profesional multifacética

Hace tres años abrió un espacio que rompe con lo convencional donde todos los pacientes tienen una experiencia de cinco sentidos. Explica que “cuando mis pacientes ingresan por primera vez a la consulta dan el paso más importante: el de la confianza. Líse Odonlología & Bienestar es donde me realizo a diario cuidando de la salud y bienestar de mis pacientes”.

“Siempre digo que soy bendecida por tener el privilegio de trabajar con algo que me apasiona y de tener a unos padres maravillosos que me apoyan y me motivan día a día a luchar por mis objetivos. Ellos son los responsables de haberme dado una base sólida de principios y valores para haberme convertido en la mujer que hoy soy. Soy una soñadora e innovadora. Quiero revolucionar las atenciones y la manera en la cual los profesionales vemos a nuestros pacientes. Es importante lograr transmitirles que cada paciente es único y que debemos tratarlo haciendo que cada atención sea personalizada”.